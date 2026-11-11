Румънецът е на командно дишане, още четирима са с опасност за живота след мелето на АМ ''Тракия''

Лекарите продължават да се борят за живота с пострадалите при верижните катастрофи на АМ "Тракия". В най-критично състояние остава румънският гражданин, който е на командно дишане в Бургас, а четирима души са в реанимацията в Сливен с опасност за живота.

Стабилно е състоянието на ранените към тази сутрин при тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“, каза пред Нова ТВ заместник-директорът на „Свети Пантелеймон” в Ямбол доктор Валентин Вълчев.

15 от пострадалите са потърсили помощ в болница „Свети Пантелеймон” в Ямбол. Трима от преминалите през Спешното отделение са отказали хоспитализация. Осем и в момента са в болницата.

Д-р Вълчев обясни, че във вторник в 07:50 ч. е получена информация от Спешна въздушна помощ за инцидента. „Отменихме всички планови операции. И всички екипи на Травматологията, Хирургията и Реанимацията бяха насочени към екипите на Спешно отделение”, каза д-р Вълчев.

"Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от Реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия и решихме да бъде транспортиран", каза д-р Вълчев.

Лекарите продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите, част от които са транспортирани по спешност към лечебни заведения в Сливен и Бургас. Четирима души остават в реанимацията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен с опасност за живота. На един от най-тежко пострадалите спешно е извършена хирургична интервенция.

Най- тежко остава състоянието на румънския гражданин, който към момента е на командно дишане.

В болница „Сърце и мозък” в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист, който е служител на болница „Света Анастасия”. Той е без опасност за живота, но е претърпял три операции на три крайника.

Останалите четирима са в добро състояние.

При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а около 50 са ранени.

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