Родителите на Сияна са получили 300 000 лв. обезщетение. Част от парите отиват за лечение на пометеното от АТВ дете

Родителите на загиналата в катастрофа край Телиш Сияна са получили 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ. Претенциите на останалите ѝ наследници не са уважени. Това съобщи бащата на детето Николай Попов с публикация във Фейсбук.
"На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца.
Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук. Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела.
Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза.
Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", пише Попов.
Той съобщава още, че част от средствата ще бъдат изпратени за лечението на 4-годишния Мартин, пометен заедно с майка си от АТВ в курорта Слънчев бряг.
"Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почувствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", пише още Николай Попов.
-800
3
25.08 2025 в 21:31
-800
2
25.08 2025 в 21:29
Позор 300 хил лв ,позор простаци , живота на това дете не струва 300 к , той е безценен ....защото без него ,без тези деца няма бъдеще , тази просташка Територия загива от невежество ...... не го ли виждате .....????
3055
1
25.08 2025 в 20:28
