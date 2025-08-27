Ремонтират пътя към Боровец

Пътят Ихтиман-Самоков

Снимка Google Street View
Пътят Ихтиман-Самоков

От 1 септември започва ремонт на 10 км от третокласния път Ихтиман-Самоков, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за път III-822 Ихтиман–Самоков, в отсечката между Самоков и Ново село (от 2-ри км до 12-и км). По време на ремонта движението ще е поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над 10 тона ще бъде ограничено и ще се пренасочва по обходен маршрут през АМ „Тракия" и път II-62 Самоков–Дупница.

Ремонтът на третокласния път предвижда полагане на нов асфалт, възстановяване на отводняването на пътя и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците. Предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършването им е юни 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

