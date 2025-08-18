Ремонт на пътя за Перник през Владая, движението е ограничено

Ремонт на близо 5 км от първокласния път за Перник в отсечката между жп гара "Владая" и пътен възел "Даскалово" започва днес. Първо ще се работи в участъка от гарата до кръстовището за селата Рударци и Драгичево.

За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел "Даскалово".

Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.