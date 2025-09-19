Ректорът на УниБИТ Стоян Денчев откри паметник, посветен на него (снимки)

Ректорът на УниБИТ Стоян Денчев откри паметник в двора на университета, посветен на самия него, съобщи България днес, като цитира публикация на учебното заведение.

Публикуваме съобщението на УниБИТ във фейсбук без редакторска намеса:

Днес, 16 септември 2025 г., в двора на УниБИТ беше тържествено открита академичната скулптурна композиция „Професорът“ – символ на знанието, приемствеността и човечността.

Композицията съчетава пейка и статуя, посветена на проф. Стоян Денчев – дългогодишен преподавател, визионер и общественик, който превърна УниБИТ в университет с европейско лице и международно признание.

Събитието събра преподаватели, студенти, гости и приятели на университета, които изразиха своята признателност към делото и личността на проф. Денчев.

Бяха отправени вдъхновяващи думи и символичен подарък – юбилейното фототипно издание на Славейковата Библия, като знак за принос към науката, образованието и културната памет.

Дори Тодор Живков лично не си откри паметника преживе, коментира потребител под публикацията на УниБИТ във фейсбук.