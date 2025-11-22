Река Язо излезе от коритото си, МВР и пожарната са на терен

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от пресцентъра на Община Разлог.
На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от Общината, предаде БТА.
Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането ѝ в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра.
От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи.
Тази сутрин пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.
Тази вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.
