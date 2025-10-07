Reddit вече с ексклузивен партньор в България - Aleph

Глобалната мрежа Aleph, специализирана в дигитални медийни и финтех решения, обяви разширяването на стратегическото си сътрудничество с Reddit – платформата, известна като най-човешкото място в интернет. Според новото споразумение Aleph става ексклузивен рекламен партньор на платформата на над 45 пазара в Европа, Близкия изток, Северна Африка, Турция, Латинска Америка и APAC региона, включително на българския пазар. Така рекламодателите в страната получават директен достъп до една от най-ангажираните и активни онлайн аудитории в света. С над 100 000 общности и повече от 110 милиона активни потребители на ден Reddit е мястото, където хората търсят отговори, споделят идеи, обсъждат важни теми и обменят съвети.

По данни от финансовия отчет на Reddit за второто тримесечие на 2025 г. броят на активните международни уникални потребители на платформата на дневна база (DAUq) е нараснал с 32% спрямо същия период на миналата година. Този ръст, в съчетание с ролята на Reddit като едно от най-богатите хранилища на автентични разговори онлайн, утвърждава позициите му като ключов играч в новата екосистема на търсенето. Според изследване на Profound в периода юни 2024 – август 2025 г. Reddit е бил най-често цитираният домейн във всички платформи с изкуствен интелект.

Като рекламна платформа Reddit предлага цялостни решения, които обхващат всички етапи от маркетинговата фуния и помагат на брандовете да достигнат до хората там, където те са най-ангажирани, а именно в любимите си общности. Чрез Reddit Community Intelligence – колективно познание, събрано от милиарди реални разговори – компаниите могат да се възползват от автентичността на платформата и да изграждат смислени връзки с активна и перспективна аудитория в цял свят.

Партньорството между Aleph и Reddit започва през 2022 г. с избрани пазари в Европа и Централна Азия. Днес то се разширява и осигурява на рекламодателите достъп до глобалните възможности на Reddit в повече от 45 държави. Успешното представяне на платформата в България от август 2022 г. насам създаде основа за това развитие. Оттук нататък рекламодателите на новите пазари ще разчитат на практическата подкрепа на местните екипи на Aleph, които са специалисти в използването на рекламните решения на Reddit и ще им помагат да стартират и управляват ефективни кампании.

„Много се радваме, че можем да представим възможностите на рекламната платформа на Reddit и в България,“ споделя Радe Тричкович, регионален управляващ директор на Aleph. „Уникалната комбинация от мащаб и автентични общности превръща Reddit в изключително силен нов канал. Нашият екип е готов да подкрепи клиентите в изграждането и развитието на кампании, които наистина достигат аудиторията и ѝ въздействат.“

„Местната експертиза на Aleph е ключова, за да помогне на рекламодателите на нови пазари да се свържат с ангажирани и активни потребители,“ коментира Майк Ромоф, главен директор „Приходи“ на Reddit. „Наред с международния потенциал за растеж и способността ни да осигуряваме достъп до реални човешки разговори вярваме, че това разширено партньорство ще открие значителни нови възможности за марките в цял свят.“

Бележка: Aleph е глобален търговски партньор на Reddit в Австрия, Азербайджан, Армения, Белгия, България, Виетнам, Грузия, Гърция, Египет, Естония, Индия, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипър, Колумбия, Коста Рика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малайзия, Малта, Мексико, Молдова, ОАЕ, Перу, Полша, Пуерто Рико, Румъния, Саудитска Арабия, Сингапур, Словакия, Словения, Таджикистан, Тайван, Тайланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Унгария, Филипините, Хърватия, Чехия, Чили, Южна Африка и Южна Корея.

За Aleph

Aleph е глобална мрежа от дигитални експерти, които развиват иновации на пресечната точка между медиите и финтех решенията. Компанията си партнира с над 60 водещи дигитални платформи – сред които Amazon, Criteo, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X и други – и оперира в повече от 150 държави. Благодарение на това 26 000 рекламодатели по света достигат до над 3 милиарда потребители. Финтех подразделението Localpayment комбинира медийни продажби и платежни услуги в цялостно решение, което улеснява глобалната експанзия на клиентите. В същото време образователната платформа Digital Ad Expert предлага сертификации за физически лица, както и персонализирани програми за бизнеса, държавни институции, неправителствени и международни организации. Сред тях е и инициативата Global Skills Coalition на ЮНЕСКО.