Разцепеният блок в ''Х. Димитър'': 4 семейства отиват в общински жилища (СНИМКИ)

Почти всички живущи в разцепения блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" са напуснали жилищата си. Последните семейства са в процес на изнасяне, съобщи днес областният управител на София Стефан Арсов.

Областната администрация вече е осигурила безвъзмездно ползване на държавни жилища за срок от пет години на четири от засегнатите семейства – стъпка, която им дава спокойствие и време да се стабилизират, посочва Арсов.

В блок № 2 има дълбоки пукнатини, появили се преди две години - по думите на жителите това е станало след строежа на метрото.

"Тези хора се нуждаят не само от съчувствие, а от конкретни и координирани действия. Призовавам Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ и всички институции, имащи отношение по случая, да поемат отговорност и да осигурят яснота и подкрепа за засегнатите семейства. В такива моменти обществото очаква от нас не обещания, а реални решения", допълва областният управител и публикува нови снимки от пукнатините в сградата.