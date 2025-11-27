Ранното завършване на основно образование има негативен ефект, заяви министър Вълчев

Ранното завършване на основно образование има негативен ефект, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес по време на дискусия за структурата на училищното образование в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София.

"Имаме консенсус, че ранното завършване на основното образование има негативен ефект. Единствено в България основното образование се завършва толкова рано. Минаха девет години от приемането на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и трябва да направим анализ. Днес ще обсъждаме кога и по кои предмети да има национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити", заяви Вълчев.

По думите на министъра България не е сред страните, които използват най-много националните външни оценявания, а по-скоро сме по средата.

"Малко държави използват националните външни оценявания за селекция на училищата. Близо 15 000 от зрелостниците ни или 50 процента избират да се явят на втора матура по чужд език", каза Вълчев. Той добави, че се поставя и въпросът дали да има матура по математика и дали тя да е за всички ученици.

Министърът говори също за общообразователната и профилираната подготовка на учениците, както и за недостига на часовете по математика и природни науки.

Цялата тази дискусия ще доведе до пакет от промени в ЗПУО, обясни Вълчев. В обсъждането участват експерти, директори, учители, представители на висши училища, на неправителствени организации и други.