Пуснаха движението по моста на Бакърена фабрика в София

Движението по моста на "Бакърена фабрика" в София официално е пуснато. Заместник-кметът на Столична община (СО) по направление обществено строителство Никола Лютов направи проверка на изпълнението на новия мост преди пускането на автомобилите, съобщи БГНЕС.

Дължината на моста е около 700 метра.

"Подменено е LED осветлението, положени са хидроизолации, преместен е магистрален водопровод, нова газова инсталация, за да можем да затворим подходите към стария надлез, да ги обновим, защото не са в добро състояние, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да можем да ги пуснем да се експлоатира в двете посоки, така че да оберем големите трафик тапи, които се случваха тук преди време", каза Лютов.

Това е само първата почти окончателно приключила част от проекта за обновяване на инфраструктурата още от кръстовището с бул. "Сливница" и стигайки до кръговото на бул. "Ломско шосе".

"Считаме, че това трасе, бидейки част от единия от градските рингове, е много приоритетно за Столична община, доколкото е единственото пряко такова, което свързва големите четири северни района на София", добави Лютов.

Заместник-кметът по строителство информира и за предстоящи ремонти в района.

"След приключване на надлеза на Бакърена фабрика влизаме, буквално след два дни, да ремонтираме по текущ ремонт в целия обхват кръстовището на бул. "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница", обяви Лютов, като допълни, че то също не е в добро експлоатационно състояние. Като трасе на масов градски транспорт, там ще бъдат вложени сериозни средства.

Стойността на надлеза над "Бакърена фабрика" в София е близо 19 млн. лева, като финансирането се осигурява от държавен бюджет по Програмата на МРРБ за подкрепа на общините.