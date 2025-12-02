Протести в Русе, Габрово и Ямбол с искане за оставката на правителството

Група граждани организираха протест тази вечер в Русе. Инициатор на недоволството е движение "Непримиримите", предаде БТА.
Протестиращите се събраха на централния площад пред сградата на Общинската и Областна администрации в града и поискаха оставката на правителството.
Десетки жители на Ямбол, организирани в социалните мрежи, излязоха тази вечер в центъра на града, за да протестират срещу проектобюджета на държавата за следващата година, както и срещу липсата на перспектива пред младите хора в по- малките градове на страната, предаде БНР.
Жители на Габрово излязоха на протест „срещу статуквото“. Полицейското присъствие в центъра на града бе засилено, предаде БТА.
Първоначално хората се събраха на площад „Възраждане“, след което се отправиха към сградите на Съдебната палата и на Областната администрация, където скандираха "Оставка". Протестиращите тръгнаха на шествие, успяха да пробият полицейския кордон и се събраха пред офиса на ГЕРБ в града. Там започнаха да хвърлят бомбички и различни предмети.
Един човек беше отведен от полицията.
