Протест в Поликраище заради липса на вода, затвориха пътя Русе - Велико Търново

Жители на горнооряховското село Поликраище излязоха на протест днес. Причината са дългогодишни проблеми с водоснабдяването, а тази седмица в селото беше обявено и бедствено положение.

Протестиращите временно спряха движението на превозни средства по главния път Русе – Велико Търново, пресичайки на пешеходната пътека между местното училище и автогарата, съобщи БТА. Те поискаха достоверна информация за ситуацията.

Има постоянни аварии в селото, които никой не отстранява, искаме да има някаква яснота кога и какво ще се прави, кога ще има ток и вода, казаха протестиращи.

Причините за липсата на вода са аварии на магистралния водопровод и предстоящ ремонт на амортизираната ВиК мрежа в региона.

На протеста дойдоха кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет в града Огнян Стоянов.

Според кмета основната причина за системното спиране на водата в Поликраище са честите аварии на магистралния водопровод за Полски Тръмбеш, който захранва директно водопроводната мрежа на селото. По думите му, скоро предстои откриване на строителна площадка за рехабилитация на част от този водопровод. Поликраище няма резервоар, който при авария да поддържа водоподаването към населеното място за по-дълго време и това води до внезапно спиране на водата при отстраняване на повреди. Такъв резервоар е функционирал, но преди 30 години тръбите към него са били нарязани. При пускането на водата старата водопроводна мрежа не издържа на налягането и това се превръща в предпоставка за нови и нови аварии. Последните ремонти по магистралния водопровод от язовир "Йовковци" също са довели до намаляване на налягането по захранващите водопроводи, какъвто е този, който доставя вода до селата Първомайци, Правда, Поликраище и Драганово, припомни кметът Рашков.