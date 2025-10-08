Пропадна пътят към асеновградското село Косово заради обилните валежи

Свлачище се е образувало на пътя към асеновградското село Косово заради продължителните валежи в района през последните дни. Участъкът остава отворен за движение, но преминаването на тежкотоварни превозни средства над 3 тона е временно забранено, предаде bTV.

Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението по отсечката Косово – Студенец при 43-тия километър се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на банкета. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

По информация на кмета на селото Димитър Бакалски пътят в момента е проходим само за леки автомобили. Подкопано е едното платно на дълбочина около метър, а свлеченият участък е с дължина близо 20 м.

Постоянните живеещите в с. Косово жители са около 40 души, но през почивните дни населеното място се изпълва с туристи заради множеството къщи за гости и спокойната планинска атмосфера. От общинската администрация уточняват, че няма бедстващи хора или блокирани посетители.