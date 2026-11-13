Променлива облачност с бурен вятър в Източна България

Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд.

Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София – около 21°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините облачността ще е променлива, по-често – значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 9°.



В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в края на деня в Източна България от север-североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

На много места от северозапад на югоизток ще има валежи от дъжд, в южните райони са възможни и гръмотевици. Към 14:00 ч. температурите ще са: в Северна България и високите полета между 6° и 11°, а в Южна България – между 13° и 18°.

В неделя вятърът ще отслабне и до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и с него ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

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