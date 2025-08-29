Проф. Рачев: Време, опънато на въже. И септември ще става за море

Идва есента, но тя ще бъде топла, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. В събота срещу неделя обаче в Западна България температурите ще се понижат със 7-8 градуса, допълни той.
По думите му няма да има достатъчно валежи, ще падне дъжд на малко места. В понеделник отново ще имаме повишение на температурите, а на 6-7 септември - хубаво време, 25-26 градуса.
Август си отива с половин градус по-топъл, наричаме го норма плюс, обясни климатологът.
Време, опънато на простора, подходящо да се правят лютеници.
И септември ще става за море. Ще бъде малко по-топло от нормалното и според американския, и според европейския модел, каза проф. Рачев.
