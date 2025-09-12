Проф. Рачев: Вчера трябваше да вали, друго стана. В понеделник - голяма вероятност за дъжд от 9 до 12 часа

Вчера трябваша да гърми, даже градушка да има - друго стана. В понеделник в Западна България пак така - има много голяма вероятност да превали между 9 и 12 часа на първия учебен ден, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по бТВ.

Но с ботуши да ходим на първия учебен ден – няма да стане. Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник, допълни той.

През следващите дни ще остане сравнително топло. Сутрин ще е по-хладно. Събота и неделя до късния следобед времето ще е хубаво, но след това ще има леко влошаване, сочи прогнозата на проф. Рачев.

Максималните температури през втората половина на септември ще са около 27-28 градуса. Кога свършва сезона по морето - когато температурата на водата падне до 21 градуса, обясни климатологът.