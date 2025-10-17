Проф. Рачев: От вторник започва затопляне, до края на октомври циганско лято

С двата крака ще скочим в смяната на времето. Между 3 и 4 часа днес ще започне да вали, ще вали и утре. Два пъти надвишаваме с валежи месечната норма, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Утре ще нахлуе студен въздух и през уикенда и в понеделник ще продължи застудяването.

От вторник започва затопляне на времето, допълни климатологът.

От четвъртък до следващия четвъртък - говорим за 18-20 градуса. Средна температура до края на октомври ще е над 15 градуса, повишават се и минималните, прогнозира проф. Рачев.