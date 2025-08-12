Проф. Рачев: Малко валежи след две седмици, източен вятър вдига сухия пясък на плажа

От днес започва да прониква малко по-хладен въздух, каза климатологът

Проф. Георги Рачев

Проф. Георги Рачев

Топло, горещо и ужасно сухо време, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. От днес обаче започва да прониква малко по-хладен въздух и ще понижи температурите с 3 градуса, каза той. 

След две седмици - евентуални валежи, само на отделни места, по 5-6 литра на квадратен метър. Това е нищо, след час ще се изпари, каза още той. 

На 15 август в София ще е 30 градуса, ще има и малко облаци, според климатолога. 

Сухият пясък на плажа се вдига при 20-23 км/час източен вятър, какъвто ще има край морето, допълни проф. Рачев.   

