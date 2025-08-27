Проблем с парите на Столична община, АОП спира бързия избор на нова банка

Изборът на нова банка, която да обслужва парите на Столична община, е затруднен заради становище на Агенцията за обществени поръчки. АОП оспорва процедурата за пряко договаряне, към която пристъпи СО, като се позовава на ситуация на неотложност.

Заради решението на досегашната обслужваща "Общинска банка" да се оттегли от дейността. Според АОП не можо да се говори за неотложност в този случай.

Засега не е ясно как ще продължи бързата поръчка.

През обслужващата банка на общината минават всички плащания на местната власт и на подчинените ѝ структури като плащане на заплати (включително на администрация и учители), през нея се събират и местните данъци и такси, плаща се и на контрагентите на местната власт.

Столичната община приключи първия етап от процедурата за избор на нова обслужваща банка. В определения срок за участие своите оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас, съобщиха вчера от СО. Това са "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

Предстои оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината, заявиха от Столична община, преди да стане ясно становището на АОП.