Предстои взрив за отпушване устието на река Велека

Заради пороите властите организират контролиран взрив за отпушване устието на река Велека.

След поискано съдействие от кмета на община Царево и намеса на областния управител на Бургас предстои устието на река Велека в село Синеморец да бъде отворено с контролиран взрив, съобщи местната управа в социалните мрежи.

Целта е водите, които идват от Странджа да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.

Местните власти призовават всички да избягват района на плаж Велека.