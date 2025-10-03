Предстои взрив за отпушване устието на река Велека

Заради пороите властите организират контролиран взрив за отпушване устието на река Велека.
След поискано съдействие от кмета на община Царево и намеса на областния управител на Бургас предстои устието на река Велека в село Синеморец да бъде отворено с контролиран взрив, съобщи местната управа в социалните мрежи.
Целта е водите, които идват от Странджа да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.
Местните власти призовават всички да избягват района на плаж Велека.
4246
4
03.10 2025 в 18:12
20429
3
03.10 2025 в 18:09
3537
2
03.10 2025 в 17:46
8015
1
03.10 2025 в 17:07
Иначе не можеш крака си да потопиш във Велека, че има собствена екосистема - сега ще взривяват, щото времето нали ...
А кой и кога последно почисти там?
