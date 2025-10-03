Предстои взрив за отпушване устието на река Велека

Местните власти призовават всички да избягват района на плаж Велека

OFFNews 03 октомври 2025 в 16:25 4506 4
Плажът Велека

Снимка Община Царево
Плажът Велека

Заради пороите властите организират контролиран взрив за отпушване устието на река Велека. 

След поискано съдействие от кмета на община Царево и намеса на областния управител на Бургас предстои устието на река Велека в село Синеморец да бъде отворено с контролиран взрив, съобщи местната управа в социалните мрежи.

Целта е водите, които идват от Странджа да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.

Местните власти призовават всички да избягват района на плаж Велека.

    4246

    4

    БотоксПутю

    03.10 2025 в 18:12

    Да не забравяме, че след всяко взривяване следва бетониране.

    20429

    3

    случайно прочетох

    03.10 2025 в 18:09

    Що за тъпотия? Мостът на Велека към Синеморец не е залят. Водата ще си се влее в морето и без да взривяват устието. Няма да се върне към извора.

    3537

    2

    Деспин Митрев

    03.10 2025 в 17:46

    мдааа, околната среда сме я е...и, само се правим, че има екология, за да можем да ви доим и мачкаме, тъпи говеда :)

    8015

    1

    plamen-f

    03.10 2025 в 17:07

    Некадърна гербава сган!
    Иначе не можеш крака си да потопиш във Велека, че има собствена екосистема - сега ще взривяват, щото времето нали ...

    А кой и кога последно почисти там?

     
