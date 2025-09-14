Предимно слънчево ще е днес, вечерта ще завали в Западна България

Днес времето ще бъде предимно слънчево, като сутринта над източните райони ще се задържи ниска облачност. Следобед от запад облачността постепенно ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.
Максималните температури ще са между 26° и 31°, а в София - около 27°, сочи прогнозата на НИМХ.
В планинските райони ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и след това ще е слънчево. Вятърът ще е умерен, а максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°.
