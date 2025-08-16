Предимно слънчево, максимални температури около 30°-35°

Днес ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони - временно силен, вятър от изток-североизток.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините ще преобладава слънчево време, след обяд - с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.
