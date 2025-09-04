Преасфалтират отсечката, където загина 12-годишната Сияна

Започват да ремонтират отсечката на опасния участък от пътя Телиш – Радомирци, където при катастрофа през март месец загина 12-годишната Сияна, предаде bTV.

Ремонтните дейности ще обхванат 6 километра - от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш.

В следващите 4 седмици ще бъде премахнат старият асфалт и ще се положи нова, достатъчно дебела настилка, която да издържа на интензивния трафик и тежките камиони.

За качеството на преасфалтирането ще следи Европейският център за транспортни политики.

Заради ремонта движението на автомобили в отсечката ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента. Преминаването през пътния участък ще е спряно до 17 ч. Обходят маршрут е през селата Ракита и Радомирци.