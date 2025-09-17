Правителството предлага Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

Министерски съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен, за нейния принос за повишаване репутацията на страната, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции.

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание. От 2019 г. е управляващ директор на Международния валутен фонд. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор. В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси.

Орден „Стара планина“ е най-високото отличие в наградната система на Република България. С него се награждават български и чужди граждани граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към страната. Връчва се от президента.