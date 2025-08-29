Пожарът в Рила се разраства, огънят тръгва към алпийската част

Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства, съобщиха от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП).
Гори на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част.
Горски служители от Държавно горско стопанство-Симитли към ЮЗДП са на терен от рано тази сутрин.
През юли отново имаше пожар в Рила. Тогава се наложи гасене с хеликоптер, а дъждовете след това помогнаха за потушаването на пламъците.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Представителството на ЕС в Киев пострада от руска ракета
Всички да плащат потребителска такса за преглед, искат от сдружението на джипитата
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста. Родителите са знаели за връзката
Представителството на ЕС в Киев пострада от руска ракета