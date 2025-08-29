Пожарът в Рила се разраства, огънят тръгва към алпийската част

29 август 2025
Пожар в Рила

Снимка ЮЗДП
Пламъците в Рила тръгват към алпийската част

Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства, съобщиха от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). 

Гори на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част. 

Горски служители от Държавно горско стопанство-Симитли към ЮЗДП са на терен от рано тази сутрин.

През юли отново имаше пожар в Рила. Тогава се наложи гасене с хеликоптер, а дъждовете след това помогнаха за потушаването на пламъците. 

