Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин

Пожарът над Илинденци, който гори вече 19 ден, навлезе на териториите на Национален парк Пирин, заяви за БНТ директорът на парка Росен Баненски.

Пламъците са обхванали около 17 дка територии високо в планината, а достигането до тях е изключително трудно заради голяма надморска височина и пресечения терен.

Огнището гори силно и има голямо задимяване, което допълнително усложнява гасенето.

На място са пожарникари, горски, военни, паркова охрана и доброволци, които гасят с раници, защото техника не може да стигне до мястото на огнището.

Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили участват днесв гасенето на големия горски пожар в Пирин планина. Хеликоптерите излетяха в 07.55 ч и в 08.49 ч и вече се включиха в погасяването на огнища на пожара, в координация със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от Министерството на отбраната.