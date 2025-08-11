Потопи се в древността – ето как оживява историята на Сердика!

OFFNews 11 август 2025 в 13:18 354 1
На 17 и 18 октомври 2025г. София ще бъде домакин на първото издание на фестивала Улпия Сердика, който се реализира благодарение на Програма Европа към Столична Община.
Историческият период, в който ще ни пренесат организаторите от Сердика Етерна, е втората половина на I-ви век Пр.Хр., когато Сердика е арена на епичен сблъсък!

Римски легионери, тракийски воини и граждани на древния град се изправят срещу варварската армия на бастарните.

Очаква ви драматична възстановка на ключова битка – смъртоносен ръкопашен дуел между римския пълководец Марк Лициний Крас и вожда Делдо, която завършва с триумф на римската армия и мир за района. Ще можете да присъствате на зрелищните победни ритуали, ритуали по пречистване на крепостта и за благодарност към боговете. Легионерите ще изпълнят тържествен марш и демонстрация на бойни умения и военна тактика. Всички посетители ще могат да опознаят римското въоръжение, да пробват мечове и шлемове и да се снимат с тях, както и да опитат римски ястия приготвени по автентични рецепти. Ще бъдат представени антични занаяти, както и невероятната възможност лично да се опитате да ги практикувате.

Не пропускайте това уникално историческо преживяване – 17 и 18 октомври 2025г.!

    ОнаясМетлата

    11.08 2025 в 14:13

    Това е прекрасно начинание! Но... далеч не е първото потопяване на София в римското и минало. Всяка година имаме фестивалът Сердика е моят Рим.

    Смятам да посетя и двата, за да видя до колко общината има оригинални идеи...
     
