Потопи се в древността – ето как оживява историята на Сердика!

На 17 и 18 октомври 2025г. София ще бъде домакин на първото издание на фестивала Улпия Сердика, който се реализира благодарение на Програма Европа към Столична Община.

Историческият период, в който ще ни пренесат организаторите от Сердика Етерна, е втората половина на I-ви век Пр.Хр., когато Сердика е арена на епичен сблъсък!

Римски легионери, тракийски воини и граждани на древния град се изправят срещу варварската армия на бастарните.

Очаква ви драматична възстановка на ключова битка – смъртоносен ръкопашен дуел между римския пълководец Марк Лициний Крас и вожда Делдо, която завършва с триумф на римската армия и мир за района. Ще можете да присъствате на зрелищните победни ритуали, ритуали по пречистване на крепостта и за благодарност към боговете. Легионерите ще изпълнят тържествен марш и демонстрация на бойни умения и военна тактика. Всички посетители ще могат да опознаят римското въоръжение, да пробват мечове и шлемове и да се снимат с тях, както и да опитат римски ястия приготвени по автентични рецепти. Ще бъдат представени антични занаяти, както и невероятната възможност лично да се опитате да ги практикувате.

Не пропускайте това уникално историческо преживяване – 17 и 18 октомври 2025г.!