Посолството на Москва: Все повече руснаци са жертва на имотни измами в България

Посолството на Москва в София алармира, че все повече руски граждани стават жертва на имотни измами в България.
След публична продан са необходими набор от правно сложни мерки и делото често не се решава в полза на пострадалия. Консултирайте се с реномирани адвокати, пишат хората на Митрофанова във фейсбук публикация.
Ето и текста на цялото съобщение:
Скъпи сънародници!
Посолството периодично получава сигнали за наши съграждани в България, които стават жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти. Например, известни са случаи на продажба на апартаменти, принадлежащи на руснаци, с фалшиви пълномощни и изземване на имуществото за изплащане на несъществуващ дълг по т.нар. „менителница“. Както обаче отбелязват българските юристи, защитата срещу подобни действия – например отмяна на вече приключена публична продан на имот – изисква сложен набор от правно сложни мерки и делото често не се решава в полза на пострадалия.
Ето защо, когато предприемате каквито и да е действия, свързани с недвижими имоти в България – независимо дали става въпрос за наблюдение на състоянието им, проверка за висящи изпълнителни производства или получаване на документи, свързани с имота – препоръчваме да се консултирате с реномирани адвокати.
Бъдете бдителни!
07.11 2025 в 13:33
07.11 2025 в 13:09
07.11 2025 в 12:42
07.11 2025 в 12:41
07.11 2025 в 12:21
07.11 2025 в 12:00
