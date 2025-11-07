Посолството на Москва: Все повече руснаци са жертва на имотни измами в България

OFFNews 07 ноември 2025 в 10:27 2636 6
Посолството на Ерефия
Посолството на Москва.

Посолството на Москва в София алармира, че все повече руски граждани стават жертва на имотни измами в България.

След публична продан са необходими набор от правно сложни мерки и делото често не се решава в полза на пострадалия. Консултирайте се с реномирани адвокати, пишат хората на Митрофанова във фейсбук публикация.

Ето и текста на цялото съобщение:

Скъпи сънародници!

Посолството периодично получава сигнали за наши съграждани в България, които стават жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти. Например, известни са случаи на продажба на апартаменти, принадлежащи на руснаци, с фалшиви пълномощни и изземване на имуществото за изплащане на несъществуващ дълг по т.нар. „менителница“. Както обаче отбелязват българските юристи, защитата срещу подобни действия – например отмяна на вече приключена публична продан на имот – изисква сложен набор от правно сложни мерки и делото често не се решава в полза на пострадалия.

Ето защо, когато предприемате каквито и да е действия, свързани с недвижими имоти в България – независимо дали става въпрос за наблюдение на състоянието им, проверка за висящи изпълнителни производства или получаване на документи, свързани с имота – препоръчваме да се консултирате с реномирани адвокати.
Бъдете бдителни!

    4246

    6

    БотоксПутю

    07.11 2025 в 13:33

    -0
    +0
    Е как е възможно такова отношение към "братушките" - нашите двойни "освободители"?

    2973

    5

    Johnny B Goode

    07.11 2025 в 13:09

    -0
    +0
    Бой по канчето докато не се приберат обратно откъдето са изпълзяли гадните твари.

    435

    4

    4I4ATA

    07.11 2025 в 12:42

    -0
    +3
    Конфискация на цялото имущество и гонене обратно в кочината!

    10

    3

    jdravun

    07.11 2025 в 12:41

    -0
    +5
    Излъгал ги е путин и руските банки ,за да вземат заема и да завладяват света-сега ще ядат масура

    3146

    2

    1215

    07.11 2025 в 12:21

    -0
    +18
    Всички русняци трябва да бъдат прогонени от страната.Да ме прощават мекушавите либерали.

    42

    1

    Октим

    07.11 2025 в 12:00

    -0
    +18
    За първи път се радвам и казвам БРАВО на престъплението!
     