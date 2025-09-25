Полицията отсега пази централата на ДПС - Ново начало (ОБНОВЯВА СЕ)

Деян Милков 25 септември 2025 в 14:29 1621 2
Полиция пред сградата на Новото начало

Снимка Маргарита Генчева, OFFNews
Полиция пред сградата на Новото начало

Засилено полицейско присъствие се забелязва пред централата на ДПС. Очаква се по-късно днес отпред да се състои протест, огранизиран от гражданско движение БОЕЦ и подкрепен от "Продължаваме промяната - Демократична България" и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

Протестът е под наслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията!" и се очаква да започне в 15 часа. 

"Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. Достатъчно години България беше държана в плен от мафиоти, мутри, олигарси и корумпирани типове, от политици без морал и без отговорност към народа. Достатъчно жертви дадохме. Достатъчно българи бяха прокудени от родината им. Достатъчно човешки съдби, мечти, животи и бизнеси бяха убити, откраднати и унищожени", казват организаторите.

"Днес заявяваме ясно: НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!
Излизаме на блокада пред офиса на ДПС, защото там е символът на политическата мафия, на срастването на икономическата и политическата олигархия, на зависимостите, които задушават страната ни. Там е кочината на свинята! Там е Пеевски. Това не е офис на политическа партия, а мафиотска бърлога, в която се редят престъпления и криминални схеми за ограбването на народа и държавата", допълват те.

БОЕЦ призовават всички организатори на протести да радикализират своите действия, а гражданите да носят палатки и топли дрехи. Организаторите имат намерение да блокират сградата и бул. "Васил Левски".

По-рано днес председателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че кметовете на ДПС - Ново начало от цялата страна  товарят хора в автобуси да бранят централата. Мирчев и съпредседателят му Божидар Божанов присъстват на протеста.

"Шиши знаеш ли къде: опънал се е на кожена мебел, купил си е уиски последен модел и си е пуснал телевизора да ни гледа", казват първите от събралите се протестиращи.

В районна има линейка и пожарна. 

Очаквайте подробности на сайта на OFFNews.

Снимки: Маргарита Генчева, Еля Изетова

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Коментари
    3980

    2

    Niko Kolev

    25.09 2025 в 15:07

    -0
    +0
    Трябва да си заслужат увеличението на заплатите, защото знаят, че Голямото Д. е ценен актив.

    3060

    1

    helper68

    25.09 2025 в 14:38

    -0
    +0
    Вътре сигуно му е обеда и вечерята.. :))
    Ами честито на данъкоплатците...:(
     
