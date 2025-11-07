Полиция ще охранява евакуирания блок в кв. ''Хаджи Димитър''

Патрули на полицията охраняват от днес блока в столичния квартал "Хаджи Димитър", който бе евакуиран заради напуквания, предаде БНР.
Собствениците на апартаменти вече ги напуснаха и предадоха оставиха ключовете от своите жилища в районната администрация, за да бъде по-лесен достъпът до тях при укрепването на сградата.
Според живеещите в блока, който сега е необитаем, причина за случилото се е строежът на метрото.
Част от семействата вече са наели нови квартири, четири домакинства са настанени в държавни жилища.
Предстои ремонт на блока. Все още няма срок, в който той ще бъде завършен.
