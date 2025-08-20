Под заплахата от студентски бунт УНСС ще запази таксите за платено обучение

Под заплахата от надигащо се студентско недоволство УНСС в крайна сметка реши да запази стария размер на таксите, обявиха от университета. Напрежението сред възпитаниците на вуза възникна след обявено увеличение на семестриалните такси.

"След многобройни запитвания от студенти и родители относно таксите за обучение срещу заплащане (платено обучение), Ректорското ръководство ще предложи на Академичния съвет таксите да не бъдат увеличавани. Това решение е израз на социалната политика на УНСС и е възможно благодарение на оптимизиране на вътрешните разходи и разчитане на собствени средства.

По този начин най-големият и престижен бизнес университет в България и Югоизточна Европа отстоява своята мисия да осигурява достъпно и качествено образование на своите студенти", се казва в становището на висшето училище.

Но от него се разбира, че съвместно със Студентския съвет и неговия председател Калоян Стефанов се съгласува график за поетапно актуализиране на таксите през следващите години, "така че да се гарантира предвидимост и устойчивост на финансовата рамка".

Законът предвижда таксите за студентите да са процент (75%) от средствата за издръжка на обучението, което държавата плаща на университетите. Това доведе до голямо увеличение в много висши училища и протести на студенти. В отговор парламентът реши да намали с 40% вдигнатите такси за идната академична година, докато се търси по-трайно приемливо решение.

Това обаче не спря възмущението сред студенти, родители и преподаватели, според които новите цени все още са твърде високи. Студентски протест с надслов „Да спасим студентските портфейли! НЕ на увеличените такси в УНСС“ беше насрочен за петък.

"Не можем да приемем факта, че такса в размер на 950 лв. е увеличена с цели 875 лв., което представлява почти 90% повишение. Това е абсолютно неприемливо! Нормално и разбираемо би било увеличение в рамките на 10–20%, но вдигане почти двойно е удар върху всички студенти и техните семейства", обясниха във Фейсбук протестиращите.

Става въпрос за направление "Икономика", където семестриалната такса трябваше да скочи от досегашните 950 лв. на 1825 лв. Това беше най-драстичната промяна.