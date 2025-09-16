На 59-годишна възраст почина вицепрезидентът на Българската федерация по борба Стефан Николов.
"С дълбока скръб ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията", пишат от БФБ.
"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него. Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство", написаха още от федерацията.
Погребението ще се състои в четвъртък, 18 септември, в Гробищен парк „Архангел Михаил“ в Бояна.
