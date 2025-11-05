На 72-годишна възраст почина режисьорът Росен Елезов. Той е добре познат като автор и режисьор на предаването „До Европа и напред“ по Българската национална телевизия (БНТ), което проследява ключови политически, културни и исторически събития от втората половина на ХХ век чрез богати архивни кадри и свидетелства.

Елезов е също така и един от основните автори на портретната документална поредица „БНТ представя“.

Режисира и множество документални филми, посветени на значими български личности като Свобода Бъчварова, Константин Павлов, Георги Марков, Борис Гуджунов, Георги Константинов, Крикор Азарян, Йълдъз Ибрахимова и др.

От 1994 г. до 2006 г. преподава телевизионна режисура и режисура на документален филм в НАТФИЗ. Последният му филм „Цветният скитник“ (2023) е за музикалната легенда Георги Минчев.

Тази вечер, 5 ноември, от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването „Моят плейлист“ с негово участие. А на 8 ноември, събота, от 18.45 ч. по БНТ 2 ще бъде излъчен документалният му филм „Двамата Габровски“.

Панихидата ще се състои на 7 ноември, петък, от 14.30 ч. в храм „Света София“.