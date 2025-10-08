Почина първият частен детектив у нас Марин Маринов

След тежка битка с онкологично заболяване почина първият частен детектив в България Марин Маринов. Новината съобщи журналистът Мартин Карбовски в профила си във Фейсбук.

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него. Бил е диагностициран с тумор в мозъка през април.

"Бог да те прости и вечна ти памет, приятелю! Ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш жив в душата ми...", написа икономистът и бивш депутат Таско Ерменков.

Маринов е основател на Българска асоциация на частните детективи. Той е бивш полицай, като е работил в системата на МВР до 1990 г.

Популярността му като един от най-добрите в бранша дойде при негови разкрития по издирването на изчезнали хора и длъжници и тежки престъпления, свързани с промишлен шпионаж.

Маринов едва не загуби живота си, след като бе прострелян при покушението на Иво Карамански през 1998 г., чийто бодигард е бил. Детективът бе известен още като рокер и бе активен член на няколко патриотични неправителствени движения.