Почина още един от пострадалите при катастрофата на АМ Тракия

Още един от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. С него жертвите вече са 12. А състоянието на останалите пострадали, настанени за лечение в сливенската болница, е стабилно.

Румънският гражданин, който бе настанен в МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас, е в стабилно, но критично състояние - на апаратна вентилация.

През нощта при пациента е отчетено влошаване на белодробния статус, което е сред очакваните усложнения при тежка гръдна травма. То обаче е овладяно от реаниматорите. Пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение.

Другият пациент, настанен в реанимацията на болницата, е 37-годишен детски лекар – инфекционист. Той е в спокойно и стабилно състояние. Следоперативното му възстановяване протича без усложнения. Днес предстоят контролни образни изследвания. При запазване на доброто му общо състояние се планира да бъде изведен от реанимацията и преместен в отделението по ортопедия.

Другите четирима пациенти, пострадали при катастрофата – двама, настанени в отделението по гръдна хирургия, и двама в отделението по ортопедия, са в стабилно състояние. Ако контролните им изследвания са добри, се очаква първите пациенти да бъдат изписани утре.

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