Почина финансистът Емил Хърсев

OFFNews 01 декември 2025 в 08:13 1763 2
Снимка БГНЕС/архив
На 64 години почина известният български финансист и бизнесмен Емил Хърсев.

Той е роден на 19 октомври 1961 г. Емил Хърсев завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС).

Емил Хърсев бе и подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО". 

    3015

    2

    Ендевър

    01.12 2025 в 10:10

    -0
    +3
    Бог да го прости!
    Беше много умен мъж!

    1700

    1

    Final Gravity

    01.12 2025 в 09:17

    -0
    +0
    Рано или късно - кармата ни застига.
    Хърсев беше голям ум и се е случвало да го използва и за добри дела, а още по-рядко - за добри възложители.
     
