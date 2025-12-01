Почина финансистът Емил Хърсев

На 64 години почина известният български финансист и бизнесмен Емил Хърсев.
Той е роден на 19 октомври 1961 г. Емил Хърсев завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС).
Емил Хърсев бе и подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.
Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".
3015
2
01.12 2025 в 10:10
Беше много умен мъж!
1700
1
01.12 2025 в 09:17
Хърсев беше голям ум и се е случвало да го използва и за добри дела, а още по-рядко - за добри възложители.
