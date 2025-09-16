По час вода на ден два пъти седмично. Премиерът свиква Националния борд по водите

Над 10 населени места в община Елена са изправени пред безпрецедентен воден режим – пускат вода едва по един час, два пъти седмично. Парадоксът е, че някои от селата се намират буквално на брега на язовир "Йовковци", който снабдява седем общини в региона. Причината – изчезващи местни водоизточници заради сушата и остарялата водопреносна мрежа, съобщи БНТ.
Самият язовир "Йовковци" захранва седем общини от област Велико Търново, както и община Априлци в област Габрово. Населените места в община Елена никога не са се захранвали от язовира, а разчитат на местни водоизточници, които заради климатичните промени и сушата през последните години изчезват
Според кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев, проблемът става все по-сериозен:
"Осем са населените места в общината, които са на воден режим, плюс четири улици в град Елена, които реално са махали със собствени водоизточници. Всички тези места имат собствени водоизточници, но поради намалелите валежи, дебитът им е крайно недостатъчен. Това не е нещо ново, но става все по-притеснително.", обясни Млъзев.
Община Елена работи върху проекти за нови сондажи и допълнителни водоизточници. Въпреки това, местните власти и жителите настояват за намеса на държавата и ускоряване на процедурите, за да се намери устойчиво решение на проблема.
Вчера и Ловеч мина на воден режим. Вода има от 6:00 до 23:00 часа, а за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа.
Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите днес от 12 часа, съобщиха от правителствения пресцентър.
На заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме. В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.
16.09 2025 в 10:58
16.09 2025 в 10:25
16.09 2025 в 10:14
