Питбул уби бездомна котка в Бургас

Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка в бургаския квартал „Меден рудник”.
Очевидци, заснели безконтролното животно, са сигнализирали властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно е предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор. Жителите на квартала се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора, съобщи Нова тв.
Според Ивайла Василева, заснела нападанието на кучето, то е било на свобода от петък до неделя и е убило доста котки.
Тя твърди, че и преди кучето свободно се е разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.
Според Пепа Иванова от Обединени за правата на животните собственикът отглежда две женски и едно мъжко куче за разплод и продава животните за организирани боеве.
