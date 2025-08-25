Питбул уби бездомна котка в Бургас

Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка в бургаския квартал „Меден рудник”.

Очевидци, заснели безконтролното животно, са сигнализирали властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно е предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор. Жителите на квартала се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора, съобщи Нова тв. 

Според Ивайла Василева, заснела нападанието на кучето, то е било на свобода от петък до неделя и е убило доста котки.

Тя твърди, че и преди кучето свободно се е разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

Според Пепа Иванова от Обединени за правата на животните собственикът отглежда две женски и едно мъжко куче за разплод и продава животните за организирани боеве. 

