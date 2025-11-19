Пилот Марио Бакалов обясни как самолетите се справят със силния вятър над София

Пилотът и мотивационен лектор Марио Бакалов обясни как самолетите се справят със силния вятър при кацането на Летище "Васил Левски" в София.

Във Фейсбук Бакалов разказва, че през последните два дни множество хора са му писали за преживяванията си при кацането - за случаи на турбуленция, отклонени полети и провалени опити за заход.

"Напълно разбирам притеснението. Усещането в кабината може да бъде неприятно и напрегнато, особено при силен вятър", пише пилотът с над 20-годишен стаж.

Той обяснява, че през последните дни южният вятър, комбиниран с особената топография около Витоша, създава турбуленция и срезове на вятъра, които правят подхода на самолетите по-динамичен. По думите му това е добре познато явление за летище София.

Ето какво пише Марио Бакалов за гледната точка на пилотите: