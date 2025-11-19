Пилот Марио Бакалов обясни как самолетите се справят със силния вятър над София

Пилотът и мотивационен лектор Марио Бакалов обясни как самолетите се справят със силния вятър при кацането на Летище "Васил Левски" в София.

Във Фейсбук Бакалов разказва, че през последните два дни множество хора са му писали за преживяванията си при кацането - за случаи на турбуленция, отклонени полети и провалени опити за заход.

"Напълно разбирам притеснението. Усещането в кабината може да бъде неприятно и напрегнато, особено при силен вятър", пише пилотът с над 20-годишен стаж.

Той обяснява, че през последните дни южният вятър, комбиниран с особената топография около Витоша, създава турбуленция и срезове на вятъра, които правят подхода на самолетите по-динамичен. По думите му това е добре познато явление за летище София.

Ето какво пише Марио Бакалов за гледната точка на пилотите:

"Тези условия не са ежедневие, но са част от нашата работа и подготовка. Тренираме ги редовно и много ясно знаем кога условията позволяват безопасно кацане и кога не. Често притеснение е: "Ами горивото?" Разбирам този страх, затова споделям спокойно:

- Винаги планираме резервно гориво.
- Винаги имаме достатъчно гориво, за да отидем до резервно летище, ако решим, че условията не са подходящи.
- Ако оценим, че кацането носи риск, прекратяваме опитите или изобщо не започваме такива.

Горивото не може "да свърши" в подобна ситуация - процесът е планиран така, че да има безопасен запас.

Страховете на пътниците - напълно уважавам и разбирам притеснението в такива моменти. От наша страна подходът е внимателен, премерен и изцяло основан на безопасност. Никой не поема излишен риск. Ако сте пътували тези дни - надявам се това кратко обяснение да внесе спокойствие и яснота. 

P.S. В авиацията "успех" не е да кацнеш на всяка цена. Истински успешни са пилотите, които избират най-безопасната алтернатива - дори това да означава прекратяване на подхода или отклонение. Безопасността винаги е над всичко."

