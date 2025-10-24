Патриархът забрани на отец Никанор да служи, след като прие украински деца

Патриарх Даниил забрани на архим. Никанор (Мишков) да служи литургия за един месец. Забраната идва, след като през изминалите седмици 38 деца от гр. Суми в Украйна, гостуваха в Църногорския манастир "Св. св. Козма и Дамян", дългогодишен игумен на който беше отец Никанор.
"На пръв поглед деца като всички деца - смеят се, закачат се, шегуват се. Какво е в душите им обаче, може само да се досещаме. Едно от най-малките момченца, виждайки раздробена тротоарна плочка, ме попита дали е от бомба. Не ми стана смешно, че тротоарите ни изглеждат като след бомбардировка... В Църногорския манастир лагери за деца се провеждат всяка година от 2012г. насам, но за първи път - и за съжаление, доста късно, дадохме подслон на дечица, които изживяват ужасите на една истинска война, съпроводена с много разрушения и смърт", разказва за техния престой в България отец Никанор.
На заседание на Епархийския съвет патриархът според думите на отец Никанор му се накарал за липса на счетоводна дейност. Това се оказва и формалният довод за забраната от служение.
"Казах му, че съм отишъл на една гола поляна, на която е създадено от нищото това, което виждате днес в Църногорски манастир. И че нито съм заварвал от предишния игумен счетоводна отчетност, нито съм приемал от него някакви книжа и активи, когато си замина, нито някой някога от Софийска митрополия ми е давал указания да се занимавам със "счетоводна отчетност". Ако бяха ми казали, щях да им отговоря да си я правят сами: нито тогава, нито сега имам време и ресурси да се занимавам с това. През 2003г. съм станал монах, не счетоводителка! Направеното се вижда, налице е и ако някой има някакви претенции - добре дошъл в съда", обяснява ситуацията досегашният игумен на Църногорския манастир.
Архим. Никанор подчертава, че не е извършил никакво канонично нарушение. Това се случва на фона на ревизия на манастира от страна на Софийска митрополия. Никанор добавя, че и да е имал някакво уважение към патриарха, вече няма никакво. Отецът твърди, че изпълнява наказанието с най-голяма радост. "Разделихме се учтиво. Надявам се на окончателна раздяла с тях - и в тоя, и в бъдещия век!", отсича той.
За моето нарушение се полагат други наказания - дисциплинарни, а не "аргос" (забрана за служение, бел.а.). Но там в Софийска митрополия вече почти не останаха канонично и административно грамотни хора, така че приемам нещата такива, каквито са. Да дават отпусното!
За парите от заплатата - доколкото знам патриархът няма право да ми спира заплатата от държавната субсидия без решение на Св. Синод. Ще се оплача по тоя повод и ще си искам парите, защото е студено и те ни трябват за пелети в манастира.
Вдигаха гюрултии и за свещите от чист восък, които продаваме, без да им даваме половината приходи. Казах им, че аз служа в църква, а не в бизнес-корпорация и претенциите си да насочат към новия игумен след мен. "Мистър Кеш".
И НЕ, НЕ Е ЗАРАДИ УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА В МАНАСТИРА. СЪВПАДЕНИЕТО Е НАПЪЛНО СЛУЧАЙНО - съобщиха от радиостанция "Говорит Москва".
