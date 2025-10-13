Паметник на хан Аспарух на мястото на ПСА предлагат общественици

Паметник на хан Аспарух да замени бившия монумент на съветската армия в София, предлага инициативен комитет, в който влизат проф. Петър Берон, поетът Бойко Ламбовски, акад. Георги Марков и др.

Снимка: БТА

"Ние не търсим заместител на паметника на съветската армия, не това мотивира нашите усилия и активности, не е това основният мотив... Ние смятаме, че паметник на хан Аспарух в София, столицата на България, е нещо изключително уместно, възпитаващо и променящо нашата култура на построяване на знаци на паметта към трайни символи, а не към робуване на ефимерната политическа конюнктура, както много пъти сме правили в своята история, поради продажни политици. Така че един подобен паметник, ще усили нашето национално чувство и ще има възпитателен характер", заяви Ламбовски. ,,Ако там се издига паметник, той трябва да изразява една безспорна и обединяваща българския народ идея. Символ, който, идващ от вековете, носи послание напред в годините, който вдъхва самочувствие и оптимизъм - каза Румен Дечев. - Такъв безспорен за всеки българин символ е ликът на основателя на българската държава хан Аспарух. Паметник на хан Аспарух, по необясними причини, липсва в културния облик на столицата."

Инициативният комитет ще внесе официално предложението за изграждане на паметник на хан Аспарух в областната управа и Столична община, съгласно законовия ред, съобщи писателят и политик от ВМРО Искрен Веселинов.



С кмета на столицата все още не е имало официални разговори.

На въпрос колко ще струва този паметник, инициаторите не отговориха конкретно.

Визията за паметника ще бъде съобразена с традиционния канон - по образа на Мадарския конник.