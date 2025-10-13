Пълна мистерия кой е строил под незаконния хотел в Елените, няма и документи

OFFNews 13 октомври 2025 в 19:46 2837 6
Строителят е неизвестен

Снимка МРРБ
Строителят е неизвестен, няма разрешение за строеж

Днес Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас издаде акт за незаконно строителство за корекцията на реката и аквапарка в „Елените“.

Това обяви пред журналисти в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов преди участието си в Годишната среща на местните власти. По-рано през деня министърът, заместник-министър Веселина Терзийска и представители на ДНСК бяха на място в „Елените“.

Иванов е на мнение, че казусът с наводненията не се задълбочава. „След като актът бъде издаден, ще бъде обявен на заинтересованите страни, а следващата стъпка е заповед за събаряне на установеното незаконно строителство“, каза той.

По думите му ако наводнението бе станало по време на активния туристически сезон, жертвите са щели да бъдат стотици: „Стихията е помела всичко по пътя си и няма гаранция, че бедствието няма да се повтори, защото когато е запушен пътят на една река, се случват такива апокалиптични картини“.

Регионалният министър заяви, че е разпоредил на ДНСК да бъде извършена проверка на всички речни корита по Черноморието. Ако в тях бъде установено незаконно строителство, ще се действа безкомпромисно.

По отношение на статута на комплекс „Негреско“ регионалният министър съобщи, че е установено незаконно строителство на извършените строително-монтажни работи за корекция на речно корито, бетонни работи и насипи, които на практика се намират под хотела.

„Там се е получила една тапа, която е създала заливането надолу, защото реката не върви в своето естествено корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне. Въпросът е дали хотелът ще устои на събарянето на тези обекти“, каза Иванов.

„Аквапаркът няма документи, както и корекцията на реката – това са незаконни строежи, установени с протоколи и проверка на място. Разследването продължава. Работа на прокуратурата е да установи има ли виновни лица. Установили сме фактическата част, че корекцията на реката е незаконна и няма документи. А обвинението трябва да установи кой ги е направил, от кога са разрешителните и промяната на подробните устройствени планове“, каза още регионалният министър. Той допълни, че за разрушаване на незаконното строителство има срокове.

Иванов заяви още, че ако има сигнали за строежи в коритата на реки за други населени места, извън Черноморието, също ще бъдат проверени: „Изискали сме данни от Басейновите дирекции и регионалните инспекции на околната среда и водите за информация къде има речни корита, които не са нанесени в кадастъра, събираме информацията, за да е пълна. На тези места ще бъдат направени проверки и ако се установи, че там има строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона санкции.“

    2020

    6

    baba Yaga

    13.10 2025 в 20:53

    -0
    +5
    Гледайте предаването по нова, за Нидерландия, хората правят водни басейни на ниско ниво за сбор на вода, игрища, паркове дори подлеза, ние строи върху река, защо!!!

    -1195

    5

    Трицигулуптор

    13.10 2025 в 20:46

    -3
    +0
    Какво да намерят? Кой в общината не си е свършил работата да изчезне сметището?
    Това в България няма как да се случи.
    Както каза немеца-архитект 700/20/2 м е канала за отводняване, напълно достатъчен да изведе водата от дерето( не боклуците).

    2020

    4

    baba Yaga

    13.10 2025 в 20:24

    -0
    +16
    Ами да пратят хора които знаят как, и ще намерят кой..

    500

    3

    Незначителен червей

    13.10 2025 в 20:23

    -10
    +3
    Глупости. Няма никакъв хотел. Това е ИИ който пуска фалшиви документи в Tiki Tok Вярвайте само истинските хора а не на ИИ. В момента България е ИИ на каишка. Кой каза България. Че то няма документи за самоличност. Тъга. Голяма тъга и падение на един Народ

    3060

    2

    helper68

    13.10 2025 в 20:17

    -0
    +15
    Мистрерията на ''българските'' гласове...:))))
    Когата в в България стане въпрос за отговорност всички са ''духове'', сигурно ''горските елфи'' са си застроили територията..
    Егати майтапа е тая държава..:((

    -1195

    1

    Трицигулуптор

    13.10 2025 в 20:12

    -0
    +15
    И като се изряпкат 200 собственика на жилища в сградата дето глупаците продължават да наричат хотел, се пита в задачата кой ще плаща обезщетения, разноски, лихви и морални щети ?!?
    Хотела цяла България го знае де е ...
     
