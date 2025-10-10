Отменено е бедственото положение в Царево, съобщи кметът Марин Киров, цитиран от БНР.

По думите на кмета всички потенциално опасни места са обезопасени, активно се работи по оценка на щетите от наводнението на 3-ти октомври.

Кметът обясни, че екип на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е работил три дни на терен в Царево, обходил е всички 15-20 проблемни точки, включително дерета, корита и локалните наводнения в Нестинарка и Лозенец. Той допълни, че се очаква официалният доклад след две седмици, но на място е установено, че водата идва от извънурбанизирани територии - от некоригирани дерета на държавна територия и от стари водостоци на главния път Царево-Бургас, които не са оразмерени за такова количество дъжд.

Кметът изрази надежда, че до началото на следващото лято щетите ще бъдат възстановени и градът ще посрещне нормално новия летен сезон.

На общината са изплатени средства от предходното бедствие. Точната цифра ще е ясна идната седмица, но с 1 млн. лева общината ще погаси стари задължение към фирмите извършили ремонтни дейности вече, а 2 млн. лв ще бъдат за ремонт на улици.

"Щетите от наводнението преди седмица са много по-малко от тези преди 2 години, когато бяха за около над 80 млн. лв., а държавата изплати 43 млн. лв. Този път преките щети са за около 10 млн. лева. Остават още неизплатени средства от предходното бедствие, но силно вярвам, че ще намерим формулата и всички над 50-60 млн лева ще бъдат възстановени. Има смесване на стари и нови щети", допълни Марин Киров.

Общината е готова с актуализиран проект за реконструкцията коритото на река Черна и ще кандидатства с него пред държавата. Той е на стойност над 20 млн. лева. Киров уточни, че е нужна цялостна корекция на коритото по цялото протежение на реката, а не само частта й, която минава през града.

Община Царево обяви бедствено положение миналата седмица, след като над 200 л/кв.м. се изляха в района.