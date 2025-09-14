От утре: Тол камери започват засичането на средната скорост по АМ 'Марица'

От утре (15 септември) тол камерите започват засичането на средната скорост и по АМ „Марица”, предаде Нова ТВ.

Шест участъка от трасето са включени в системата за следене на скоростта.

Тол камерите са разположени по следните отсечки: Харманли – Любимец, Любимец – Момково и Момково – Свиленград.

Засичането ще става и в двете посоки.

Камерите вече са сертифицирани, а реалното налагане на глоби започва от утре.

