От Пловдив до София по Тракия: Пътуване до обяд или 4 паузи по половин час

От утре до четвъртък се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Тракия" в Софийска област между 24-и и 33-и километър на магистралата. На четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София.

През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили, съобщи АПИ.

Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за пътуване с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на АМ „Тракия" в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора" до София на АМ „Тракия" /от 208-и км до км 0/.

По АМ „Хемус" продължава ремонтът в участъка от км 0 до км 8 в посока София, като движението се осъществява двупосочно платното за Варна, при ограничение на скоростта до 50 км/ч. В дните неделя и понеделник трафикът се променя по следния начин:

В неделя от 15 ч. до 20 ч. ще има две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна".

В понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. ще се обособят две ленти в посока София, а трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут, по път I-1 София - Горни Богров – пътен възел „Яна".

В другите делнични дни трафикът преминава двупосочно в платното за Варна, в което има обособена една лента за трафика към София и една лента за пътуващите към Варна.

Въвеждането на промяната в организацията на движение на АМ „Тракия" и АМ „Хемус" е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за повишаване безопасността на движение и регулиране на трафика.