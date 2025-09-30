От минус 3 до 30 градуса през октомври

През октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11˚ и 15˚, по високите полета - между 10˚и 13˚, в планинските райони - от 0 до 7 градуна.

Най-високите температури през октомври ще бъдат между 25° и 30°, а най-ниските - между минус 3° и 2°, по-високи в източните райони, според прогнозата на НИМХ.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м., а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м.

През повечето дни от първото десетдневие на октомври ще преобладава облачно време. От 2-5 октомври и в края на десетдневието се очакват валежи, на много места значителни. Температурите ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми.

При изясняване на времето минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0 градуса и се очаква образуването на слани.

Ще преобладава слънчево време, а на места, в равнините и котловините в часовете до обяд, ще има ниска облачност или мъгла.

Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и с относително понижение на температурите ще има около 15, 20 октомври и в края на месеца.