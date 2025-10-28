От ГДБОП влязоха в митницата в Русе

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са влезли в Русенската митница, предава NOVA.

Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той отказа да даде подробности.

Акцията се провежда в множество сгради на митницата в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост.