От ГДБОП влязоха в митницата в Русе

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са влезли в Русенската митница, предава NOVA.
Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той отказа да даде подробности.
Акцията се провежда в множество сгради на митницата в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО
Унгария се опитва да формира антиукраински блок в ЕС с Чехия и Словакия