От ГДБОП влязоха в митницата в Русе

ГДБОП

Снимка БГНЕС
ГДБОП (снимката е илюстративна)

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са влезли в Русенската митница, предава NOVA.

Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той отказа да даде подробности.

Акцията се провежда в множество сгради на митницата в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост.

