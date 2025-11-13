От дума до въздействие: как AI променя копирайтинга за каузи

Програмата DigiComs на фондация Impact Drive продължава да развива дигиталните умения на организации от гражданския сектор чрез практически обучения с експерти от различни области. На 6 и 7 ноември участниците се запознаха с актуалните подходи за създаване на съдържание в ерата на изкуствения интелект, в рамките на модул, посветен на копирайтинга и неговата трансформация под влияние на новите технологии.
Любов Василева, Team Lead на копирайтинг екипа в Netpeak Bulgaria, проведе две онлайн лекции, като комбинира теоретични насоки, демонстрации на инструменти и упражнения, адаптирани към нуждите на НПО сектора. Темите включваха SMART цели, сторителинг стратегии, редакция на текстове и промпт инженерство: с акцент върху ефективното използване на AI като партньор в комуникационния процес.
Как AI променя ролята на копирайтъра?
Модулът разгледа конкретни сценарии, в които изкуственият интелект може да подпомогне създаването на текстове: от генериране на идеи и анализ на аудитория до структуриране на постове и блогове според алгоритмите на платформите. Представени бяха добри практики за създаване на AI-friendly съдържание, което съчетава емоционално въздействие с техническа яснота.
Участниците имаха възможност да тестват универсални шаблони за промптове, да изграждат комуникационни персони според поставените цели и да адаптират своя тон на изразяване спрямо избраните канали – Facebook, Instagram, блогове или LinkedIn.
От теория към практика
Обучението заложи на активно участие, с практически задачи и казуси от реалната работа на гражданските организации. Един от акцентите бе разликата между създаване на съдържание „за хора“ и „за машини“ и необходимостта текстовете днес да бъдат разбираеми и за двата типа аудитория.
Обсъдени бяха и инструментите, които могат да улеснят процеса: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grammarly и други. Особено внимание бе отделено на редакцията като изключително важен етап от създаването на смислен и достоверен текст, особено когато се използват автоматизирани решения.
Обучения с фокус върху въздействие
С всяко ново издание DigiComs затвърждава своята роля като платформа за устойчиво надграждане на дигиталните умения в неправителствения сектор. Включването на теми като копирайтинг с AI, сторителинг и SMART цели показва стремежа към адаптивност и практическа насоченост, така че каузите да звучат по-силно, по-ясно и по-ефективно в дигиталната среда.
