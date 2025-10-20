От днес до четвъртък отново ще спират движението на АМ ''Тракия'' 4 пъти на ден

От днес (20.10) до четвъртък (23.10) отново се променя организацията на движение в участъка в ремонт на АМ „Тракия" в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
На четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София.
Спирането на трафика се налага заради ремонтни дейности.
През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.
Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.
От Агенцията „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да предвидят повече време за пътуване.
