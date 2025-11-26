От 1 декември депутатите няма да паркират на площада пред 'Св. Александър Невски'

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание.

Това се разбира от писмо на председателя на парламента Рая Назарян до вътрешния министър Даниел Митов.

Зоната за охрана около сградата на НС на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с МВР в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на парламента.

До решението се стигна след като по-рано днес Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на председателския съвет. Тя отбеляза, че цялата дейност на депутатите и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. Бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Според Назарян пространството, което Народното събрание няма да използва, би могло да се превърне в пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“.